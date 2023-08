Granblue Fantasy Relink: il trailer della Gamescom svela la data d'uscita su PC, PS4 e PS5

Durante l'Opening Night Live che ha fatto da sfondo allo spettacolare trailer live action di Starfield (e a tanto altro), Cygames ha riaperto una finestra sull'universo ruolistico di Granblue Fantasy Relink per svelarne la data d'uscita su PC, PS4 e PlayStation 5.

Il filmato confezionato dalla software house nipponica ci rituffa nelle atmosfere incantate del Reame del Cielo per darci modo di ammirare delle sequenze di gameplay con protagonisti Gran e Djeeta, come pure Lancelot, Vane, Percival e Sigfried come membri dei Dragon Knights.

La nuova iterazione della saga di Granblue Fantasy farà quindi leva sull'entusiasmo degli appassionati di lungo corso ma guarderà anche a chi desidera avvicinarsi solo adesso a questa IP: in tal senso è bene ricordare gli sforzi profusi da Cygames nel dare forma a due modalità 'per principianti', l'Assist Mode e la Full Assist Mode, studiate per semplificare l'esperienza e renderla più 'digeribile' ai nuovi utenti.

Sempre grazie al video della Gamescom scopriamo che Granblue Fantasy Relink sarà disponibile in Occidente a partire dall'1 febbraio 2024, tanto su PC e PS4 quanto su PlayStation 5 in una versione ottimizzata per la console Sony di ultima generazione. Cosa ne pensate del trailer mostratoci da Cygames durante l'ONL che ha aperto la Gamescom 2023? Fatecelo sapere con un commento.