Granblue Fantasy Versus si aggiorna con nuovi personaggi e due diverse edizioni

Novità in arrivo per Granblue Fantasy Versus: Cygames e Arc System Works hanno annunciato l'arrivo di Vira e Avatar Belial come parte del DLC Vira & Avatar Belial Additional Character Set disponibile dal 14 dicembre.

Chiunque acquisterà il contenuto scaricabile riceverà un codice per riscattare l'outfit Forbidden Alter Ego per Lapis Merit in Granblue Fantasy Mobile. Le novità però non finiscono qui perché il publisher Cygames ha annunciato l'arrivo di altre due edizioni del gioco denominate Granblue Fantasy Versus Legendary Edition e Granblue Fantasy Versus Value Edition.

La Legendary Edition uscirà in formato digitale il 14 dicembre (in formato fisico a marzo 2022) e includerà oltre al gioco anche i seguenti contenuti:

Bonus 1: Un elemento a scelta tra Gold Brick (x1), Sunlight Stone (x1), Sephira Evolite (x1), Damascus Crystal (x10)

Bonus 2: MC’s outfit Forbidden ALter Ego e Lapis Merit (x1)

Bonus 3: 11 codici per tutti i personaggi del Character Pass 1 e 2, un'arma Astrale, tutti i costumi e adesivi

Tutti i personaggi delle Stagioni 1 e 2

Vira and Avatar Belial con rispettivi costumi alternativi

La Value Edition verrà venduta a prezzo budget (2.170 yen, circa 17 euro al cambio attuale) e includerà il gioco e tutti i personaggi ad eccezione dei codici per riscattare i contenuti bonus. Viene reso noto infine che l'aggiornamento 2.70 di Granblue Fantasy Versus arriverà il 14 dicembre inoltre sono già stati annunciati gli aggiornamento 2.7x per la primavera e l'update 2.80 per l'estate 2022.

Lo sapevate? Granblue Fantasy Versus 2 potrebbe uscire su PS5 anche se al momento il gioco non è ancora stato annunciato ufficialmente.