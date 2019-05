Granblue Fantasy Versus: annunciata una Closed Beta per abbonati PS Plus

Nel corso del dicembre dello scorso anno Cygames ha annunciato Granblue Fantasy Versus, picchiaduro ispirato all'universo narrativo di Granblue e realizzato in collaborazione con Arc System Games, già nota per Dragon Ball FighterZ.

Prima della sua pubblicazione, alcuni videogiocatori avranno modo di testare in prima persona la produzione: la software house ha infatti annunciato l'intenzione di organizzare una Closed Beta di Granblue Fantasy Versus. Quest'ultima sarà resa disponibile in Nord America, Giappone ed Europa. Tra i requisiti necessari per parteciparvi figura l'essere abbonati al servizio Playstation Plus.



La Closed Beta avrà come obiettivo quello di testare le funzionalità online del gioco e sarà resa disponibile per un periodo di tempo limitato. Per partecipare, sarà necessario compilare un form dedicato sul sito ufficiale del gioco. quest'ultimo sarà disponibile a partire dall'8 maggio e cesserà di essere attivo il 24 maggio ( ore 6 a.m. GMT). I giocatori selezionati riceveranno una mail entro il 28 maggio. La Closed Beta sarà attiva tra 31 maggio e 1 giugno, nelle seguenti sessioni:

31 Maggio: 9 am - 2 pm (GMT).

1 Giugno: 1 am - 6 am (GMT).

1 Giugno: 4 pm - 9 pm (GMT).

Un nuovo trailer di Granblue Fantasy Versus è stato diffuso da Cygames nel corso del mese di marzo. Il picchiaduro non dispone ancora di una data di lancio definitiva, ma è atteso su Playstation 4 nel corso del 2019.