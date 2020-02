Granblue Fantasy Versus: annunciata la data di uscita europea

Marvelous Europe ha annunciato che Granblue Fantasy Versus per PlayStation 4 sarà disponibile in Europa all'inizio della primavera, in formato fisico e digitale, quest'ultima con numerosi contenuti bonus aggiuntivi.

Digital Character Pass Set

Una copia del gioco

Codice per scaricare i seguenti oggetti per la Granblue Fantasy Mobile: Gold Brick (1), Sunlight Stone (1), Sephira Evolite”(1), Damascus Crystal (10)

Tema PS4

Avatar PS4

Character Color Pack

Character Pass con cinque personaggi extra

Lobby Avatar Item: Nice-Abs Power Vyrn

Digital Deluxe Edition

Copia digitale del gioco

Oggetti per Granblue Fantasy Mobile: Gold Brick (1), Sunlight Stone (1), Sephira Evolite (1), Damascus Crystal (10)

Avatar PS4

Character Color Pack

Character Pass con cinque personaggi extra

Lobby Avatar Item: Nice-Abs Power Vyrn

Artbook digitale

Colonna sonora digitale

Tema PS4 con Artwork Esclusivo

Granblue Fantasy Versus sarà in vendita dal 27 marzo in esclusiva PS4, l'edizione Standard sarà l'unica distribuita in formato fisico mentre sul PlayStation Store troveranno spazio anche le edizioni Digital Character Pass Set e Digital Deluxe Edition. La Premium Edition in formato fisico è stata cancellata a causa di problemi di produzione e non arriverà dunque nel nostro continente.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Granblue Fantasy Versus basata sulla versione import del picchiaduro di Arc System Works.