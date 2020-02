Granblue Fantasy Versus: in arrivo il DLC con Narmaya e la versione PCs

Novità in arrivo per quanto riguarda Granblue Fantasy Versus, il picchiaduro basato sulla storia e con i personaggi del franchise JRPG: sta infatti per essere lanciato il primo DLC con il personaggio aggiuntivo di Narmaya, la cui data d'uscita è prevista per il 3 Marzo in Giappone e negli Stati Uniti.

Narmaya può essere sbloccata acquistando il dlc "Additional Character Set: Narmaya", o il pass, il "Character Pass Set". Ma non si tratta dell'unica novità: il publisher XSEED Games ha anche annunciato la data d'uscita della versione PC di Granblue Fantasy Versus, che arriverà dunque su Steam il 13 Marzo al prezzo di 59.99 dollari per la standard edition, e 79.99 dollari per la versione in bundle con il Character Pass.

Purtroppo però non saranno supportati cross-save e cross-platform tra PlayStation 4 e PC. Granblue Fantasy Versus è già disponibile in Giappone e Asia dal 6 Febbraio, mentre uscirà su PlayStation 4 il 27 Marzo in Europa. Si tratta di un gran bel successo per XSEED Games dato che Granblue Fantasy Versus ha debuttato al primo posto delle classifiche in Giappone, superando addirittura Pokémon Spada e Scudo.

Se volete approfondire ulteriormente, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Granblue Fantasy Versus sul nostro sito.