Granblue Fantasy Versus in azione: nuovo video mostra lo stage di Albion Citadel

Attualmente in via di realizzazione presso gli studi di Arc System Works, Granblue Fantasy Versus si prepara a dar vita ad un picchiaduro ispirato all'universo di Granblue Fantasy.

Affidato alle mani degli autori di Dragon Ball FighterZ e della celebre saga di Guilty Gear, il gioco è recentemente tornato a mostrarsi in azione. In particolare, un nuovo video gameplay consente al pubblico di dare uno sguardo ad una nuova ambientazione. Si tratta di Albion Citadel, area che accoglie un nuovo stage di Granblue Fantasy Versus. Il filmato, oltre a presentare la location, ha per protagonista uno scontro senza esclusione di colpi, che vede contrapporsi i personaggi di Ladiva e Vaseraga. Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Recentemente, il team di sviluppo ha permesso ai giocatori di fare conoscenza con la modalità RPG di Granblue Fantasy Versus, presentando al pubblico anche una boss-fight del titolo. Ricordiamo che il publisher XSEED ha recentemente confermato che il picchiaduro arriverà anche sul mercato occidentale, nel corso del primo trimestre del 2020. Per l'occasione, sono state inoltre presentate le diverse edizioni speciali di Granblue Fantasy Versus, correlate sia alla versione retail sia alla versione digitale della produzione Arc System Works.