Granblue Fantasy Versus, modalità RPG: un primo sguardo a una boss fight!

Granblue Fantasy: Versus è attualmente in corso di sviluppo presso gli studi di Arc System, già noti per la realizzazione di, tra gli altri, Dragon Ball FighterZ.

Il picchiaduro è stato annunciato nel corso del dicembre 2018, in occasione di un festival interamente dedicato all'universo di Granblue Fantasy. Il publisher del titolo ha condiviso alcuni mesi fa un'informazione particolarmente interessante, confermando che Granblue Fantasy Versus includerà una modalità RPG. XSEED ha reso noto che quest'ultima includerà una componente narrativa originale, con tanto di sequenze d'intermezzo e combattimenti contro boss denominati "Primal Beasts".

Proprio questi ultimi sono stati i protagonisti di un recente cinguettio dell'account Twitter ufficiale di Granblue Fantasy. Come potete verificare in calce a questa news, il Tweet include al suo interno un filmato della durata di circa un minuto, nel corso del quale possiamo osservare due lottatori (Lancelot e Charlotta) affrontare una boss-fight. Il nemico che si para loro di fronte è una colossale avversaria di nome Yggdrasil.



In chiusura, vi ricordiamo che il più recente trailer di Granblue Fantasy Versus ha svelato la data di uscita del gioco. Quest'ultimo approderà su PlayStation 4 in Giappone il prossimo 6 febbraio 2020. Ad ora, non è invece stata ufficializzata una data di esordio del titolo in Occidente.