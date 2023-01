Granblue Fantasy Versus va in pensione: l'ultimo update esce il 24 gennaio

L'annuncio di Granblue Fantasy Versus: Rising è stato accompagnato da una notizia sicuramente più triste, seppur auspicabile e inevitabile: l'attuale versione del picchiaduro di Arc System Works, Granblue Fantasy: Versus, si avvia verso il pensionamento.

Nel corso del Granblue Fantasy Fes 2022/2023, Cygames e Arc System Works hanno annunciato che l'aggiornamento 2.85 in arrivo martedì 24 gennaio 2023 sarà l'ultimo della storia di Granblue Fantasy: Versus, che ricordiamo essere stato lanciato sul mercato nel mese di marzo del 2020. L'update manderà il picchiaduro in pensione con diversi aggiornamenti minori al gameplay, dei bilanciamenti ad alcuni personaggi e una nuova musica selezionabile nei match standard pescata direttamente dalla RPG Mode. La modalità Granblue Fantasy: Versus Blitz rimarrà attiva fino a giugno, dopodiché terminerà anche l'evento Boss Battle Time Attack. La scena eSport vedrà invece un ultimo torneo con in palio un milione di yen, con il round di qualificazioni fissato per l'11 febbraio e il round finale previsto per il 25 febbraio.

Dopo tali date, i ragazzi di Arc System Works convoglieranno tutti i loro sforzi nello sviluppo del nuovo Granblue Fantasy Versus: Rising, la cui uscita è al momento fissata nel corso del 2023 su PlayStation 4, PS5 e PC. Tra le novità si annoverano nuovi lottatori, stage inediti, una Story Mode completamente nuova basata su una versione semplificata della RPG Mode e il supporto al Rollback Netcode e al Cross-Play nelle modalità multigiocatore.

Per dovere di completezza, segnaliamo che durante il Granblue Fantasy Fes 2022/2023 è arrivato anche il secondo trailer dell'action RPG Granblue Fantasy Relink, impreziosito dal reveal di tre nuovi personaggi giocabili - Charlotta, Yodarha e Narmaya.