Granblue Fantasy Versus PS4: Video Recensione del picchiaduro degli autori di DB FighterZ

Con Granblue Fantasy Versus , il team di ArcSystem Works torna nel panorama dei picchiaduro e, forte dell'esperienza maturata con Dragon Ball FighterZ, ci propone un titolo accessibile e intuitivo, perfetto per i neofiti del genere.

Come ci spiega il buon Antonello "SchiacciSempre" Gaeta nella nostra recensione di Granblue Fantasy Versus, l'ultima fatica digitale degli sviluppatori giapponesi attinge a piene mani dalle atmosfere e dai personaggi dell'iconica serie JRPG mobile firmata Cygames e fa di tutto per trasporne i contenuti in un contesto picchiaduro capace di incontrare i gusti e le esigenze dell'esigente pubblico occidentale.

L'esperimento compiuto da Arc System Works produce così degli effetti davvero interessanti, a partire dalla coraggiosa scelta di ridurre all'osso il roster di combattenti per puntare sulla loro estrema caratterizzazione estetica e "funzionale".

Tra i principali punti di forza del progetto c'è perciò l'impegno profuso dagli autori nipponici nell'infondere originalità al titolo con la speranza, così facendo, di attrarre una folta schiera di appassionati con un sistema di combattimento basato su di un layout a 4 bottoni. Per tutti gli approfondimenti sul titolo, quindi, vi invitiamo a leggere la nostra recensione e ad ammirare il nostro video speciale su Granblue Fantasy Versus per PS4.