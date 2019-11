Granblue Fantasy Versus: pubblicati i trailer di presentazione dei primi due personaggi

XSEED Games ha pubblicato i trailer che introducono i primi due personaggi del picchiaduro Granblue Fantasy: Versus, sviluppato dai ragazzi di Arc System, già conosciuti per titoli del calibro di Dragon Ball Z FighterZ.

Il primo dei due combattenti è Gran, un personaggio che "ha tutti gli strumenti necessari" per primeggiare da ogni distanza. Inoltre la sua carica chiamata "Power Raise" lo rende praticamente invulnerabile. Katalina invece, il secondo personaggio ad essere stato presentato, è una guerriera "all-round" che si adatta ad ogni tipo di situazione e può colmare l'eventuale gap con gli avversari grazie all'attacco "Light Wall", per poi trafiggerli con la mossa "Enchantend Lands". Per chi non lo conoscesse, Granblue Fantasy Versus è un picchiaduro che conterrà alcuni elementi rpg, con tanto di una forte componente narrativa e scene d'intermezzo, nonché combattimenti all'ultimo sangue con veri e propri boss denominati "Primal Boss".

Prima di lasciarvi ai filmati, vi ricordiamo che potete trovare il provato di Granblue Fantasy: Versus sulle nostre pagine. Granblue Fantasy: Versus uscirà nel primo quarto del 2020 su PlayStation 4.