Granblue Fantasy Versus raggiunge un nuovo traguardo

Il publisher Cygames ha annunciato che Granblue Fantasy Versus ha raggiunto e superato quota 350.000 copie vendute in tutto il mondo su PlayStation 4 e PC, un traguardo sicuramente positivo per una produzione di questo genere.

Granblue Fantasy Versus ha riscosso un discreto successo non solo in Giappone ma anche in Occidente, dove il gioco è stato pubblicato lo scorso mese di marzo via Steam e PlayStation Store. Risultati notevoli per un picchiaduro 2D basato su una serie nota ma non troppo popolare dalle nostre parti, segno di come il gioco sia riuscito a conquistare gli amanti del genere e i fan di Granblue.

Gli sviluppatori sono ora impegnati nel supporto post lancio con la produzione di vari DLC che introdurranno al roster altri personaggi, recentemente il direttore creativo ha fatto sapere che un approdo di Granblue Fantasy Versus su PS5 è da escludere tuttavia il sequel potrebbe uscire su PlayStation 5 se mai Cygames dovesse dare il suo ok alla produzione di un secondo capitolo.

Con questi numeri è probabile che un Granblue Fantasy Versus 2 possa effettivamente vedere la luce, al momento però si tratta solamente di ipotesi.