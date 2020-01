Granblue Fantasy Versus: la recensione di Famitsu è positiva

Sono in molti ad aspettare i primi pareri su Granblue Fantasy: Versus, il nuovo picchiaduro di Cygames e Arc System Works in uscita il 6 Febbraio in Giappone e nel primo trimestre del 2020 in Occidente (manca ancora una data d'uscita più precisa),su PlayStation 4.

Nei giorni scorsi gli sviluppatori avevano mostrato l'opening movie di Granblue Fantasy: Versus, ossia il filmato introduttivo che introduceva un po' la storia del gioco, che peraltro come è stato già confermato qualche tempo fa, riceverà anche un doppiaggio in lingua inglese.

Oggi arriva il parere ufficiale di una rivista storica come Famitsu: il magazine giapponese ha deciso di premiare il nuovo capitolo del picchiaduro, elargendogli un 34/40 che sebbene resti lontano dall'agognato Perfect Score, è comunque un giudizio più che positivo.

Questi gli altri giochi presi in esame da Famitsu:

198X (PS4, Switch) – 7/6/8/8 [29/40]

Granblue Fantasy: Versus (PS4) – 9/8/8/9 [34/40]

Rugby 20 (PS4) – voto non pubblicato dalla fonte

Seek Hearts (PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

ToeJam & Earl: Back in the Groove (PS4, Switch) – 7/7/7/8 [29/40]

Valthirian Arc: Hero School Story (PS4, Switch) – 7/7/7/8 [29/40]

WRC8: The Official Game (PS4) – 8/8/7/8 [31/40]

