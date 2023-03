Granblue Fantasy Versus Rising: Anila 'la Regina delle Pecore' combatte in video

A distanza di diverse settimane dall'annuncio di Granblue Fantasy Versus Rising, Cygames riapre una finestra sull'universo picchiaduro di Arc System Works per presentarci Anila e mostrarci di che pasta è fatta questa nuova combattente con un video gameplay ricco di dettagli.

Doppiata da Leona Renee (nella trasposizione in inglese) e Aoi Yuuki (nella versione in madrelingua giapponese), Anila viene descritta come "la regina delle pecore", una guerriera tuttofare che fa della velocità il perno delle sue tecniche di combattimento.

Munita di lancia, la nuova arrivata nel roster di Versus Rising sfrutterà a proprio vantaggio il suo gregge per sorprendere l'avversario con rapidi affondi, schivate elusive e 'raffiche lanose' di pecore da combattimento! Non ci credete? Date un'occhiata al video gameplay che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dell'originale combat system di Anila.

Il nuovo trailer confezionato da Cygames ribadisce che il lancio di Granblue Fantasy Versus Rising è previsto nel 2023 su PC, PS4 e PlayStation 5. In questa sua nuova iterazione, il picchiaduro di Arc System Works comprenderà dei lottatori completamente inediti in aggiunta ai 24 già noti e sarà caratterizzato da numerose migliorie al gameplay, dalla riformulazione della Story Mode alle mosse speciali Plus Skills, fino ad arrivare al supporto al Rollback Netcode e all'aggiornamento del comparto tecnico.