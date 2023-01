Granblue Fantasy Versus Rising annunciato per PS4, PS5 e PC: esce nel 2023

Nel corso del Granblue Fes 2022/2023, Cygames e Arc Systems Works hanno annunciato Granblue Fantasy Versus: Rising, nuovo picchiaduro della serie destinato ad arrivare nel corso del 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC via Steam.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, Granblue Fantasy Versus: Rising non è una semplice versione aggiornata di Granblue Fantasy Versus, dal momento che porterà con sé tantissime novità sottoforma di lottatori completamente nuovi in aggiunta ai 24 già noti, ulteriori stage in cui combattere, meccaniche inedite, modalità mai viste prima e un comparto grafico aggiornato.

Tra le novità di gameplay più importanti sono state citate le Plus Skills, delle mosse che rallentano i movimenti dell'avversario offrendo nuove opportunità per mettere a segno le combo. Per quanto riguarda le modalità di gioco, Arc System Works ha promesso una Story Mode completamente nuova basata su una versione semplificata dalla RPG Mode (con i capitoli del primo Granblue Fantasy: Versus), oltre a nuove storie basate sui nuovi personaggi. Con l'aggiornamento del comparto tecnico, gli sviluppatori hanno invece cercato di avvicinarsi all'iconico stile artistico di Granblue Fantasy.

Il comparto multiplayer sarà impreziosito dal supporto al Rolback Netcode, il cross-play tra PS4, PS5 e PC, e una nuova isola come lobby. Tra una partita e l'altra sarà inoltre possibile dilettarsi in Grand Bruise Legends, un contenitore di mini-giochi. Sono due quelli presentati: Rising Royale, una corsa sfrenata in cui bisogna evitare gli ostacoli ed utilizzare degli oggetti per eliminare gli altri contendenti; Gold Brick Hoarder, in cui bisogna raccogliere e accumulare un maggior quantitativo di mattoni dorati rispetto agli avversari, anche rubandoli dalla loro scorta e giocando sporco.

Potete farvi un'idea ben precisa delle novità che verranno offerte da Granblue Fantasy Versus: Rising guardando il trailer dell'annuncio allegato in cima a questa notizia e le immagini raccolte nella galleria. Il lancio, ricordiamo, è previsto nel corso del 2023 su PlayStation 4, PS5 e PC via Steam. Con il nuovo gioco in arrivo, Granblue Fantasy: Versus è destinato alla pensione: l'ultimo aggiornamento per il gioco, l'Update 2.85, verrà pubblicato martedì 24 gennaio.