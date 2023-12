Granblue Fantasy Versus Rising: c'è anche 2B di NieR Automata tra i nuovi personaggi DLC

Non solo a Granblue Fantasy: Relink, CyGames ha dedicato le sue attenzioni anche al picchiaduro Granblue Fantasy Versus: Rising, che contrariamente all'action RPG si trova già a disposizione sul mercato e pronto ad accogliere tanti contenuti aggiuntivi, sia gratis che a pagamento.

Cominciamo dai contenuti a pagamento, più precisamente dai lottatori aggiuntivi inclusi nel corposo Deluxe Character Pass 1, venduto a 49,99 euro. Sapevamo già che il primo ad arrivare sarebbe stato Lucilius, ma adesso conosciamo anche la data di pubblicazione, fissata per il 16 gennaio 2024. A seguirlo subito dopo ci penserà un crossover d'eccezione, ossia 2B di NieR Automata, programmata per il mese di febbraio, mentre Vane e Beatrix arriveranno rispettivamente ad aprile e maggio. Mancano all'appello ancora gli ultimi due lottatori del Pass 1, i quali verranno svelati prossimamente. Ricapitolando, ecco il calendario di pubblicazione aggiornato:

Deluxe Character Pass 1 - I lottatori aggiuntivi già confermati

Lucilius (16 gennaio 2024) 2B di NieR Automata (fine febbraio 2024) Vane (aprile 2024) Beatrix (maggio 2024) ??? (agosto 2024) ??? (ottobre 2024)

Assieme a Lucilius, il 16 gennaio 2024 arriverà gratuitamente anche l'aggiornamento 1.10 di Granblue Fantasy Versus: Rising, che introrurrà il nuovo stage di Feendrache, il Battle Pass Round 1, dei miglioramenti alla modalità spettatore nei match online, dei bug fix per le battaglie (non aspettatevi bilanciamenti ai lottatori, però), e altri aggiustamenti generali. Se non avete ancora comprato il gioco, siamo sicuri che la nostra recensione di Granblue Fantasy Versus: Rising vi farà venire voglia.