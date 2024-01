Granblue Fantasy Versus Rising: fate largo a 2B di NieR Automata, c'è una data di lancio

Febbraio si preannuncia un gran mese per tutti gli appassionati del franchise di Granblue. Non solo è previsto il lancio del gioco di ruolo Granblue Fantasy Relink, ma anche una serie di novità contenutistiche per il picchiaduro Granblue Fantasy Versus: Rising. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Cygames e Arc System Works hanno approfittato del Frosty Fighting, un evento dedicato ai picchiaduro che si sta svolgendo questo weekend in quel di Chicago, per svelare innanzitutto la data di lancio di 2B di NieR Automata, destinata ad unirsi al roster in qualità di personaggio DLC. L'eroina era attesa per un generico fine febbraio, ma ora sappiamo che il suo debutto ufficiale è fissato per martedì 20 febbraio 2024. I possessori del Character Pass 1, che qualche giorno fa hanno già ricevuto Lucillus, potranno ottenere 2B senza costi aggiuntivi, mentre tutti gli altri potranno acquistarla separatamente (probabilmente a 4,99 euro come Lucillus, ma non ci sono ancora conferme ufficiali).

L'ingresso nel roster dell'eroina di NieR Automata sarà accompagnato dalla pubblicazione dell'aggiornamento 1.2 di Granblue Fantasy Versus Rising. Tra le novità già confermate figurano la possibilità di equipaggiare le Weapon Cutouts all'interno delle lobby online e un nuovo costume esclusivo per Zeta chiamato Crimson Bomber, che potrà essere sbloccato nell'ambito del Premium Battle Pass: Round 2.