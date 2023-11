Granblue Fantasy Versus Rising: la release è stata posticipata

La release di Granblue Fantasy Versus Rising, il picchiaduro pubblicato da Cygames e sviluppato da Arc System Works, ha subito un rinvio. La data di uscita, inizialmente fissata per il 30 novembre 2023 (rivelata da un trailer), è stata spostata.

Fortunatamente, si tratta solo di qualche settimana. Il gioco, infatti, è previsto in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (Steam) il 14 dicembre 2023. A giustificare la scelta c'è un messaggio del Direttore Creativo, Tetsuya Fukuhara:

"Dopo che la nostra prima beta online si è tenuta a luglio, il team di sviluppo ha fatto tutto il possibile per rielaborare le meccaniche del gioco e il design delle battaglie in tempo per la data di rilascio inizialmente prevista. Nonostante i nostri migliori sforzi, però, mi è diventato chiaro che sarà necessario più tempo per dare gli ultimi ritocchi al gioco", esordisce nel messaggio.

Il Director continua spiegando che, una volta ultimate le modifiche alle meccaniche di battaglia del gioco, queste sono state rivelate nel corso di una diretta il 20 ottobre, dedicata al bilanciamento e al sistema del gioco durante il primo playtest pubblico, ricevendo un'accoglienza estremamente positiva.

"Tuttavia, a causa del numero di modalità interessate da questi cambiamenti, abbiamo riscontrato che l'impatto complessivo sarebbe stato molto maggiore del previsto e abbiamo deciso che, per soddisfare le aspettative dei giocatori, avremmo avuto bisogno di altre due settimane di perfezionamento e debug per rilasciare un prodotto veramente di alta qualità."

Fukuhara si dice dispiaciuto per averlo annunciato proprio a ridosso della seconda beta, ma rassicura tutti i giocatori che il programma della beta in sé non è cambiato. Per ulteriori approfondimenti sul gioco, vi invitiamo a consultare il nostro Provato di Granblue Fantasy Versus Rising.