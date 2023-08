Granblue Fantasy Versus Rising: il nuovo trailer rivela la data di uscita

Il trailer di Granblue Fantasy Versus Rising di giugno 2023 ci rivelava in anticipo l'arrivo imminente della versione beta. L'ultimo video rilasciato, invece, ci svela finalmente la data di uscita del picchiaduro 2.5D.

Attraverso questo nuovo trailer, Cygames e lo sviluppatore Arc System Works annunciano che Granblue Fantasy Versus: Rising arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam il 30 novembre 2023.

Dopo la prima beta di Granblue Fantasy Versus Rising su PS4 e PS5, recentemente conclusasi, un secondo open beta test sarà disponibile questo autunno. La prova contemplerà la possibilità di provare alcune partite nella lobby, il cross-play e le Grand Bruise Legends, oltre a una serie di modifiche al gameplay. Per la prima volta, nella beta sarà inclusa anche la versione per PC.

È stato rivelato anche il costo del gioco, per ora solo in dollari: $ 49,99 per l'edizione standard e $ 74,99 per la Deluxe Edition. I preordini su PlayStation Store inizieranno il 7 agosto. Non sono al momento disponibili informazioni sul loro controvalore in Europa, ma si presume che arriveranno molto presto.

Sarà inoltre disponibile un'edizione gratuita, che include quattro personaggi giocabili, la prima parte della storia, il gioco online e l'accesso alla lobby (incluso "Grand Bruise Legends" completamente giocabile), nonostante alcune funzioni saranno limitate. Maggiori informazioni seguiranno nelle prossime settimane.