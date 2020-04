Granblue Fantasy Versus: il sequel potrebbe uscire su PS5?

Un sequel di Granblue Fantasy Versus potrebbe arrivare su PlayStation 5? Il direttore creativo del gioco non lo esclude anche se al momento non ci sono certezze a riguardo per quella che sembra essere una semplice supposizione.

Tetsuya Fukuhara fa sapere che "difficilmente Granblue Fantasy Versus arriverà su PlayStation 5", il creative director si è detto però "interessato ai caricamenti ridotti garantiti dall'SSD di PS5, nel caso decidessimo di pubblicare un sequel del gioco probabilmente valuteremo un lancio multipiattaforme su entrambe le console Sony."

Granblue Fantasy Versus ha riscosso un discreto successo in Asia ed è stato accolto positivamente anche in Occidente tanto che il team di sviluppo ha recentemente annunciato nuovi DLC riservandosi la possibilità di aggiungere ulteriori personaggi al roster nel prossimo futuro. Un sequel, come detto, non è stato escluso a priori e anzi sembra ci sia la volontà di portare avanti il franchise, tuttavia allo stato attuale la compagnia è impegnata nel supporto post lancio di Versus e non sta pensando ad un nuovo gioco. Un futuro approdo del franchise su PlayStation 5 potrebbe essere certamente possibile se la console Sony diventerà popolare presso la fanbase di Granblue Fantasy.