Granblue Fantasy Versus si mostra in un nuovo Trailer!

Granblue Fantasy Versus, picchiaduro ispirato all'universo narrativo di Granblue Fantasy, è attualmente in sviluppo grazie ad una collaborazione tra Cygames e Arc System Works, nota per Titoli quali Dragon Ball FighterZ e la serie Guilty Gear.

In occasione dei festeggiamenti per il quinto anniversario del Titolo Mobile Granblue Fantasy, Cygames ha condiviso con il pubblico un nuovo Trailer dedicato al Picchiaduro. Il video, attualmente disponibile esclusivamente in giapponese, mostra alcuni dei lottatori che saranno presenti in Granblue Fantasy Versus. Tra questi fa la sua comparsa il personaggio di Lowain, che fa il suo esordio nel Gioco in compagnia di due supporter: Tomoi ed Elsam. Come di consueto, potete visionare il nuovo Trailer direttamente in apertura a questa news.



Il picchiaduro è stato presentato per la prima volta nel corso del mese di Dicembre 2018: durante il Granblue Festival tenutosi in Giappone è stato infatti mostrato il Trailer di annuncio di Granblue Fantasy Versus. Successivamente, Testsuya Fukuhara, Director della serie Granblue, ha condiviso i primi dettagli sul progetto. In particolare, l'Autore ha sottolineato come l'obiettivo sia quello di realizzare un combat system che risulti allo stesso tempo profondo ed accessibile. Inoltre, ha confermato che Granblue Fantasy Versus godrà di una modalità storia. Ad ora non è ancora stata fornita una data di pubblicazione specifica, ma il Gioco è atteso su Playstation 4 nel corso del 2019.