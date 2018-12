Granblue Fantasy Versus: Stato dei Lavori, Modalità Storia e possibile Versione PC

Dopo aver fornito numerosi dettagli aggiuntivi sull'action-RPG Granblue Fantasy Relink, Cygames condivide col pubblico nuove informazioni su Granblue Fantasy Versus, picchiaduro ambientato nell'universo fantasy della serie e sviluppato in collaborazione con Arc System Works.

A parlare del Gioco fresco di annuncio è Tetsuya Fukuhara, Director della serie Granblue, in occasione di un'intervista concessa alla Redazione di Famitsu. Al suo interno, l'Autore ha discusso molti punti interessanti relativi a Granblue Fantasy Versus. Vi riportiamo di seguito le considerazioni principali.

Innanzitutto, Fukuhara ha fornito una prima descrizione del gameplay pensato per il nuovo picchiaduro. Dalle sue parole emerge l'immagine di un gioco che cerca di equilibrare accessibilità e profondità tecnica e strategica. L'Autore ha infatti affermato: "Poichè non vogliamo alienare i principianti [...], non sarà un gioco saturo di combo. [...] tutte le mosse speciali possono essere scatenate tramite la pressione di un singolo tasto. [...] Per i giocatori più abili, d'altra parte, ci stiamo accertando che il gioco abbia profondità a livello d'azione e strategia. Stiamo utilizzando le competenze di Arc System Works, quindi potete aspettarvi un buon risultato".

Granblue Fantasy Versus godrà inoltre di una modalità storia, che, secondo le parole di Fukuhara, è uno dei focus principali della produzione: "Si tratta di una storia originale per coloro che non hanno giocato il titolo per smartphone, ma anche gli utenti che hanno vissuto gli eventi su piattaforme mobile saranno in grado di goderselo". L'autore ha inoltre anticipato alcuni dettagli sul supporto post-lancio a Granblue Fantasy Versus, dichiarando che il team ha intenzione di "rilasciare personaggi aggiuntivi come contenuto scaricabile".



Nessun dettaglio definitivo, invece, sulla data di pubblicazione, attualmente prevista per il 2019. Fukuhara ha tuttavia dichiarato che i lavori sul gioco sono stati completati al 60%. Buone notizie inoltre potrebbero giungere in futuro per gli utenti PC: l'autore ha infatti affermato che il team vorrebbe portare il gioco, attualmente ufficializzato solo su Playstation 4, anche su Steam.