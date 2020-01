Granblue Fantasy Versus: trailer e data di lancio occidentale per il picchiaduro

Nel corso del mese di ottobre del 2019, un nuovo trailer di Granblue Fantasy Versus aveva confermato la data di esordio del picchiaduro all'interno del territorio giapponese.

Fissata per il 6 febbraio 2020 quest'ultima anticiperà di qualche tempo l'esordio del gioco in Occidente. I team di CyGames ed Arc System Works hanno infatti confermato che il lancio di Granblue Fantasy Versus non avverrà in contemporanea mondiale. In particolare, con un nuovo trailer dedicato al picchiaduro è stata finalmente svelato il giorno a partire dal quale il gioco risulterà disponibile in Nord America: si tratta del 3 marzo 2020.

Purtroppo, non sono state invece offerte ulteriori specifiche in merito alla pubblicazione del gioco in territorio europeo. Quest'ultima potrebbe dunque avvenire in contemporanea con la controparte nordamericana oppure in una data ancora differente. In attesa di ulteriori informazioni in tal senso, vi lasciamo alla visione del nuovo trailer di Granblue Fantasy Versus: potete trovarlo direttamente in apertura a questa news.



Vi rammentiamo inoltre che allo sviluppo del gioco hanno collaborato gli sviluppatori di Arc System Works, già autori di Dragon Ball FighterZ e di diversi capitoli della serie di Guilty Gear. In chiusura, vi ricordiamo inoltre che è stato in precedenza annunciato che Granblue Fantasy Versus vanterà una modalità RPG.