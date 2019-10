Granblue Fantasy Versus: nuovo trailer e data di lancio per il picchiaduro!

Annunciato nel corso del dicembre 2018, Granblue Fantasy Versus torna a mostrarsi al pubblico grazie ad un nuovo trailer dedicato, che ci presenta due nuovi lottatori.

Frutto di una collaborazione tra Cygames e Arc System Works, tra le cui recenti pubblicazioni figura l'apprezzato Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro accoglierà all'interno del proprio roster anche i personaggi di Zeta e Vaseraga. Questi ultimi, che possiamo vedere in azione all'interno del filmato disponibile in apertura, vanno così ad arricchire il set di combattenti che saranno a disposizione dei giocatori all'interno di Granblue Fantasy Versus. Il trailer presenta inoltre anche la box art ufficiale del titolo, il cui debutto è atteso su PlayStation 4 in occasione del prossimo 6 febbraio 2020! Siete ansiosi di poterlo provare con mano?



Approfittiamo dell'occasione per rammentare ai lettori che, recentemente, il publisher XSEED ha annunciato che Granblue Fantasy Versus includerà una modalità RPG, con tanto di storyline, cutscene e boss-fight, che vedranno i giocatori affrontare le temibili Primal Beast. La community videoludica ha già avuto una prima occasione per approfondire le meccaniche di gameplay del picchiaduro, grazia all'organizzazione di una closed beta dedicata. Di quest'ultima ha approfittato Antonello "Schiacchisembre" Gaeta: sulle pagine di Everyeye potete trovare il suo provato di Granblue Fantasy Versus.