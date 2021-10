Grand Theft Auto 3: il gioco Rockstar compie oggi 20 anni

Tutto il mondo dei videogiochi celebra oggi una ricorrenza molto importante, dal momento che Grand Theft Auto 3 ha ufficialmente compiuto vent'anni. Sono infatti trascorse due decadi dall'arrivo del titolo Rockstar Games su PlayStation 2, con l'approdo su PC Windows e sulla prima Xbox qualche tempo dopo.

Il motivo per il quale tutti ricordano ancora oggi con affetto il terzo capitolo della serie Rockstar è legato al passaggio alle tre dimensioni. Prima di Grand Theft Auto 3 la serie era profondamente diversa e con l'arrivo del terzo capitolo il gameplay e le dinamiche di gioco sono state rivoluzionate, gettando le basi per quelli che sarebbero stati gli open world che ancora oggi apprezziamo e giochiamo sulle console di ultima generazione.

Ma come verrà celebrato dall'azienda un simile evento? Per adesso Rockstar si è limitata a svelare prezzo e data d'uscita della Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, ma è probabile che nel corso delle prossime ore assisteremo anche ad un primo filmato di gameplay del pacchetto contenente la versione rimasterizzata di Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas e che arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch il prossimo mese.

