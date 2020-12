Grand Theft Auto 4 Complete Edition in arrivo su PlayStation 5?

Secondo quanto riportato da alcune fonti (in verità piuttosto dubbie), Grand Theft Auto IV Complete Edition per PlayStation 5 sarebbe stato avvistato su Amazon USA nelle scorse ore, la pagina del prodotto è stata però rimossa.

Tanti i dubbi su questo leak dal momento che viene riportato solamente da alcuni siti minori mentre la notizia è passata completamente sotto silenzio presso gli insider e le testate più quotati. La fonte allega anche uno screenshot, che però potrebbe essere un falso creato ad arte per rendere il leak più credibile.

Grand Theft Auto IV Complete Edition per PlayStation 5 sarebbe in arrivo il 29 aprile 2021 con grafica in 4K e supporto per le funzionalità del DualSense (come il feedback aptico), oltre a migliorie tecniche legate alla grafica e al framerate. Il pacchetto includerebbe non solo GTA 4 (uscito nel 2008) ma anche le due espansioni The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony.

Ricordiamo che il prossimo anno GTA 5 e GTA Online arriveranno su console di nuova generazione, è difficile pensare che Rockstar Games voglia aggiungere altra carne al fuoco lanciando anche la riedizione di Grand Theft Auto IV. Improbabile certo, ma non impossibile, anche se al momento come detto gli indizi non sembrano essere troppo convincenti.