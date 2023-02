Grand Theft Auto 5 domina la classifica di gennaio dei giochi più scaricati dal PS Store

Il primo mese del 2023 ha riportato alla luce una realtà più che evidente a tutta l'utenza videoludica da parecchi anni: il successo di Grand Theft Auto 5 è intramontabile, e a dimostrarlo vi sono i dati di vendite relativi a gennaio 2023 pubblicati su PlayStation Blog in merito ai giochi più scaricati del mese sul PS Store.

La classifica che segue tiene conto dei giochi usciti sull'ecosistema PlayStation, andando quindi a considerare PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR e tutti i prodotti Free to Play. A stupire, pur conoscendo il grande traguardo delle 175 milioni di copie vendute di GTA 5, è la presenza del titolo Rockstar in prima posizione in riferimento ai giochi più venduti su PS5.

Giochi PS5 più venduti in USA e Canada

Grand Theft Auto V

Dead Space Remake

Call of Duty Modern Warfare 2

NBA 2K23

Fifa 23

Madden NFL 23

Forspoken

The Last of US Parte 1

Monster Hunter Rise

God of War Ragnarok

Need For Speed Unbound

Elden Ring

Ghost of Tsushima

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Rachet & Clank: Rift Apart

One Piece Odyssey

Mortal Kombat 11

Among Us

Gran Turismo 7

Giochi PS5 più venduti in Europa

Grand Theft Auto 5

Fifa 23

Call of Duty Modern Warfare 2

Dead Space

Forspoken

Monster Hunter Rise

Need For Speed UnboundNBA 2K23

Elden Ring

The Last of Us Parte 1

Among Us

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

God of War Ragnarok

It Takes Two

One Piece Odyssey

The Witcher 3: Wild Hunt

Kena: Bridge of Spirits

Cyberpunk 2077

Rachet & Clank: Rift Apart

Gran Turismo 7

Un grande ennesimo successo, dunque, per l'iconico capitolo della serie targata Rockstar, a cui seguono alcune uscite più recenti che hanno riscosso un grande successo nel nostro continente: tra tutti, a spiccare tra le prime posizioni vi è l'hunting game di Capcom approdato su console Sony e Microsoft. Pur essendo un genere di nicchia, infatti, Monster Hunter Rise ha superato le 12 milioni di copie vendute.