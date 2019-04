Grand Theft Auto 5 è di nuovo il gioco più venduto in Italia questa settimana

Sono arrivati i dati di vendita della settimana 14 del 2019 per l'Italia, che vedono un importante ritorno in testa alla classifica. Dopo infatti un ottimo esordio per Sekiro: Shadows Die Twice e Yoshi's Crafted World, adesso è Grand Theft Auto 5 a riconquistare la vetta.

Il gioco di Rockstar Games, uscito originariamente nell'ormai lontano 2013, si è rivelato un successo straordinario, ed i numeri di questa settimana non fanno che confermarlo. Il podio è composto nuovamente dai due titoli sopra citati, con Yoshi's Crafted World sulla piazza d'onore, un ottimo risultato per Nintendo che dimostra lo stato di salute estremamente florido di Nintendo Switch, e Sekiro: Shadows Die Twice che si deve accontentare della terza posizione.

Il titolo di FromSoftware resta comunque uno dei più giocati dalla community dei gamer, e non è detto che non possa tornare ad insidiare il capolavoro di Rockstar Games. Per approfondire, sul nostro sito trovate la recensione di Sekiro: Shadows Die Twice.

A completare il quadro è l'immancabile FIFA 19, in quarta posizione, seguito a ruota dalle due edizioni di Minecraft per Nintendo Switch e per PlayStation 4 dove gode ancora di grandissima popolarità, Super Dragon Ball Heroes: World Missions anch'esso in netta salita, New Super Mario Bros. U Deluxe, Assasin's Creed Odyssey ed a chiudere la classifica al decimo posto, Mario Kart 8 Deluxe.