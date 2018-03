Grand Theft Auto 5 Premium Edition: nuove conferme sull'esistenza di questa riedizione

Arrivano nuove conferme riguardo l'esistenza di Grand Theft Auto 5 Premium Edition , riedizione del gioco mai annunciata dama svelata per errore qualche settimana fa da Amazon Germania.

Oggi, Grand Theft Auto 5 Premium Edition per PlayStation 4 e Xbox One ha fatto la sua comparsa nel database dell'ente Sudcoreano che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo nel paese, confermando di fatto l'esistenza di questa riedizione del gioco.

Al momento non è chiaro cosa possa contenere Grand Theft Auto 5 Premium Edition, poichè non esistono DLC o espansioni per GTA 5 ma solamente ricchi update gratuiti per GTA Online. Restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti, l'uscita di GTA V Premium Edition dovrebbe essere prevista nel corso della primavera.