Grand Theft Auto 5: Premium Edition spunta nei listini di Amazon

Sui listini di Amazon è comparsoper, con tanto di data di uscita fissata per il 23 marzo. Il quinto capitolo della celebre sagapotrebbe forse ricevere a breve una riedizione?

Come potete notare visitando questa pagina, Amazon.de ha catalogato una Premium Edition di Grand Theft Auto V in uscita per Xbox One il 23 marzo. Anche se al momento mancano ulteriori dettagli sui contenuti del presunto pacchetto, non fatichiamo a immaginare che questa riedizione potrebbe contenere la copia del gioco base e una serie di bonus (come crediti e punti esperienza) da utilizzare in GTA Online.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Rockstar, così da capire se effettivamente Grand Theft Auto V riceverà a breve una Premium Edition sulle varie piattaforme.