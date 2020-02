Grand Theft Auto 5 da record con 120 milioni di copie vendute, nessun accenno a GTA 6

Il successo di GTA V non accenna a diminuire: come annunciato da Take-Two, il gioco ha raggiunto e superato quota 120 milioni di copie distribuite in tutto il mondo dal lancio avvenuto nel 2013.

GTA 5 sta continuando a vendere come una nuova uscita, nel solo 2019 il gioco ha venduto oltre 13 milioni di copie, numeri che ovviamente hanno soddisfatto pienamente il publisher Take-Two Interactive, il quale ha citato anche gli ottimi risultati di GTA Online.

La componente multiplayer ha generato una spesa totale in crescita del 54% nell'ultimo trimestre dello scorso anno, grazie ai numerosi aggiornamenti contenutistici ed alle espansioni che hanno attirato nuovi giocatori. Tra dicembre 2019 e gennaio 2020 inoltre GTA Online e Red Dead Online hanno registrato numeri importanti continuando a crescere ulteriormente durante il periodo festivo.

GTA 5 è il gioco più venduto del decennio negli Stati Uniti, il publisher ha dichiarato che Rockstar Games continuerà a supportare GTA Online con nuovi contenuti mentre nella riunione con gli azionisti non si è parlato di GTA 6, non è escluso che l'enorme successo di Grand Theft Auto V abbia spinto gli sviluppatori a rivedere i propri piani sul sequel, continuando a investire risorse su GTA 5 e GTA Online.