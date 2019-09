Grand Theft Auto 5 ancora saldamente in vetta alla classifica italiana

Complice anche l'ultima settimana abbastanza povera dal punto di vista delle uscite, a confermarsi leader incontrastato anche per quanto riguarda il mese di agosto in Italia è stato il sempreverde Grand Theft Auto 5.

Il capolavoro di Rockstar Games è infatti ancora saldamente in testa alle classifiche di vendita italiane, e sembra non invecchiare mai.

Nonostante dunque la presenza di rivali di tutto rispetto come Crash Team Racing Nitro-Fueled, una mossa davvero azzeccata per gli sviluppatori di Beenox, e un altro titolo sempre presente in classifica come FIFA 19, in attesa che arrivi il nuovo capitolo FIFA 20, il gradino più alto del podio è sempre occupato da GTA V.

Ottimi risultati anche per Nintendo, che propone due esclusive nelle prime dieci posizioni, e per F1 2019 che nonostante l'esito piuttosto scontato del campionato reale, occupa ancora una posizione tra le primi dieci.

Andiamo a vedere nel dettaglo la Top Ten per quanto riguarda le classifiche italiane: