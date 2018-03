Grand Theft Auto 5 si riprende il primo posto della classifica inglese

è il nuovo leader della classifica inglese. Il gioco Rockstar torna al vertice della Top Ten UK superandoche debuttano rispettivamente in seconda e terza posizione.

Classifica Software UK (15 marzo 2018)

In classifica trovano spazio anche Call of Duty World War 2, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey e PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei titoli Xbox One di maggior successo degli ultimi anni, con oltre cinque milioni di giocatori attivi in tre mesi.

Grand Theft Auto V TT Isle of Man Ride on the Edge Bravo Team FIFA 18 Call Of Duty WWII Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey PlayerUnknown's Battlegrounds Monster Hunter World The Legend Of Zelda Breath of the Wild

GTA V si dimostra un vero fenomeno, capace di vendere a ritmi sostenuti a quattro anni dal lancio. Secondo alcuni rumor, Rockstar Games dovrebbe pubblicare ad aprile Grand Theft Auto V Premium Edition, riedizione che includerà il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi, le espansioni e gli aggiornamenti pubblicati in questi ultimi quattro anni, compreso il recente Criminal Enterprise Starter Pack.