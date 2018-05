Grand Theft Auto 5 supera quota 95 milioni di copie distribuite

Continua il successo di GTA V: a febbraio Take-Two aveva annunciato di aver distribuito 90 milioni di copie del gioco, nell'ultimo report finanziario l'azienda fa sapere che la cifra è salita ora a 95 milioni, dato aggiornato al 31 marzo 2018.

La cifra in questione include le copie retail per PlayStation 4, Xbox One, PS3, Xbox 360, le copie vendute dalla Premium Edition e i download digitali effettuati da Steam. Grand Theft Auto 5 si avvicina quindi sempre più al prestigioso "Club 100", il prossimo obiettivo è quello di superare quota 100 milioni di copie distribuite, risultato fino ad oggi raggiunto solamente da Tetris, Minecraft e Wii Sports.

Take-Two ha inoltre comunicato che GTA Online ha superato le aspettative del gruppo durante lo scorso trimestre e ad oggi resta la principale fonte di guadagno dalle spese continue da parte dei giocatori (microtransazioni).

GTA 5 ha generato ad oggi più profitti di qualsiasi altro gioco, film, disco, libro o serie TV, risultando quindi il prodotto d'intrattenimento più profittevole di sempre, superiore persino a serie cinematografiche come Star Wars e Il Signore degli Anelli, nonchè a dischi record come Thriller di Michael Jackson.