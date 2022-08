Grand Theft Auto ha generato quasi $8 miliardi dal lancio di GTA 5 nel 2013

Con gli ultimi risultati finanziari diffusi da Take-Two Interactive, che ci ha confermato come la Grand Theft Auto 5 abbia quasi raggiunto le 170 milioni di copie vendute in tutto il mondo, possiamo ricavare un'altra informazione interessante riguardante la serie open world di Rockstar Games.

Il franchise di Grand Theft Auto ha generato nelle tasche di Take-Two e Rockstar Games la bellezza di 7.68 miliardi di dollari sin dal lancio di GTA 5 avvenuto originariamente nel 2013. Come sottolineato da TweakTown, i dati forniti dal publisher non risultano essere aggiornati con gli effettivi guadagni derivanti dalle modalità online di GTA Online, dunque parliamo di numeri che, per quanto impressionanti, non rappresentano neppure l'intero valore della serie di GTA.

GTA 5 continua ad essere uno dei titoli più venduti in assoluto in tutto il mondo, e la community di GTA Online sembra destinata a crescere sempre più. Dopo circa 9 anni dal lancio dell'ultimo capitolo della serie, tuttavia, Rockstar Games ha confermato di essersi messa all'opera su GTA 6, di cui però non sono stati rivelati ancora i dettagli.

Nel mentre attendiamo pazientemente un reveal ufficiale, Take-Two ha confermato che GTA 6 è nel pieno della sua fase di sviluppo e setterà nuovi standard per l'industria videoludica.