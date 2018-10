Grand Theft Auto: un nuovo documentario è già in produzione

Screen Daily ha annunciato l'inizio delle riprese di un nuovo film-documentario sulla serie di videogiochi Grand Theft Auto intitolato The Billion Dollar Game. Il documentario verrà presentato nei prossimi mesi durante l'American Film Market, un evento cinematografico americano sulla compravendita dei diritti di distribuzione.

The Billion Dollar Game è realizzato dalla società inglese indipendente Salon Pictures ed esplorerà lo sviluppo dei vari capitoli della serie Grand Theft Auto attraverso materiale d'archivio e nuove interviste realizzate per l'occasione.

La regia è stata affidata all'inglese Rob Ryan (Breaking Habits) mentre i produttori sono Annabel Wigoder, della stessa Salon Pictures, e Nick Taussig. Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni sul progetto e non è ancora chiaro chi dei membri di Rockstar Games abbia firmato per partecipare al progetto.

Non deve sorprendere che il successo della serie stimoli l'interesse di altri media soprattutto dopo gli incredibili risultati delle vendite di Grand Theft Auto V. Già nel 2015, la software house è stata protagonista del Docu-Dramma The Gamechangers realizzato dalla BBC che racconta le polemiche riguardante la serie e i vari tentativi legali per fermarne la produzione



In attesa di maggiori informazioni su The Billion Dollar Game, vi invitiamo a leggere il nostro speciale dedicato all'evoluzione del coinvolgimento di Rockstar Games.