Grand Theft Auto: la serie di GTA abbandona GeForce NOW, arriverà su Google Stadia?

Mentre in rete continua a infiammare il dibattito sugli ultimi leak di GTA 6 per PS5 e Xbox Scarlett, i vertici di Rockstar Games compiono una mossa a sorpresa e decidono di rimuovere tutta la serie di Grand Theft Auto dal servizio in game streaming di GeForce NOW.

La notizia della scomparsa dell'epopea action free roaming di GTA dal servizio di streaming videoludico di Nvidia è stata data dagli attenti membri della community di GTA 5 sul forum di ResetEra e, come era logico attendersi, ha fatto velocemente il giro del pianeta.

La scelta compiuta dalle alte sfere della Grande R, infatti, è arrivata senza alcun preavviso, scatenando l'immediata reazione di chi, appoggiandosi al software di GeForce NOW per collegarsi in streaming al proprio client videoludico preferito, giocava abitualmente a GTA 5 e agli altri titoli della serie di Grand Theft Auto servendosi delle infrastrutture cloud di Nvidia.

L'inattesa decisione assunta da Rockstar Games ha così alimentato ancora una volta le indiscrezioni riguardanti il futuro passaggio della serie di GTA su Google Stadia, come d'altronde ha suggerito il boss del progetto di Stadia Phil Harrison all'annuncio della partecipazione di Rockstar e Take Two Interactive alla nuova piattaforma in game streaming della casa di Mountain View. Nell'accordo sancito da Rockstar e Google, secondo altri rumor emersi online in questi mesi, potrebbe rientrare anche l'approdo su Stadia della chiacchierata versione PC di Red Dead Redemption 2.