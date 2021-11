Grand Theft Auto Trilogy: 30 minuti di gameplay in italiano di GTA 3, Vice City e San Andreas

Abbiamo pubblicato un nuovo video mettendo insieme le fasi iniziali di GTA 3, Vice City e San Andreas in versione Definitive Edition per mostrarvi il comparto tecnico e le novità dei tre giochi di Rockstar Games.

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition riporta in vita i tre classici della serie GTA usciti rispettivamente nel 2001, 2002 e 2004, tre titoli che hanno riscosso enorme successo cambiando per sempre il mondo dei videogiochi e il panorama della cultura pop mondiale.

Secondo le prime analisi GTA Definitive Edition non è un lavoro perfetto, Rockstar Games ha più volte ribadito come non si tratti in alcun modo di remake ma di edizioni aggiornate che presentano un comparto tecnico migliorato, ottimizzazioni al gameplay e controlli rivisti, ora in stile GTA V.

Mancano però alcuni contenuti dei giochi originali come canzoni e trucchi di GTA 3, Vice City e San Andreas, vari brani sono stati rimossi per problemi di licenze e copyright mentre alcuni cheats non sono presenti apparentemente perché non funzionano bene con l'Unreal Engine e dunque si è preferito non mantenerli in queste riedizioni.

GTA Trilogy Definitive Edition è già disponibile in versione digitale su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, l'edizione fisica di GTA Trilogy esce il 7 dicembre.