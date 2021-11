Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition ha i trucchi di GTA3, Vice City e San Andreas?

Una delle tante ragioni per cui gli episodi di Grand Theft Auto usciti nella prima metà degli anni 2000 sono amatissimi dagli appassionati è dovuta anche alla presenza di decine di trucchi che consentivano di attivare sorprese di vario genere, dando vita a situazioni divertenti ed utili vantaggi in missione.

GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas richiedevano la combinazione di specifici tasti per attivare i diversi cheat di cui disponevano, stravolgendo così l'esperienza offerta dai titoli firmati Rockstar Games. Con le riedizioni dei tre giochi in arrivo tramite la GTA Trilogy Definitive Edition, in molti si sono chiesti se le remastered avrebbero mantenuto i trucchi visti nelle versioni originali e ad oggi non abbiamo una risposta certa a questa domanda dal momento che Rockstar Games non ha chiarito o confermato se i trucchi ci saranno oppure no.



C'è da dire che il sito GTA Boom ha pubblicato i trucchi di GTA Trilogy per Nintendo Switch e ricordiamo che attualmente non c'è nessun gioco di Grand Theft Auto su Switch, i primi a debuttare sulla console ibrida saranno proprio GTA 3, Vice City e San Andreas come parte della Definitive Edition. Non ci sono particolari motivi per non includere i trucchi dal momento che questi hanno rappresentato una parte fondamentale dell'esperienza di GTA, al momento però non ci sono conferme.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra anteprima di GTA Trilogy Definitive Edition. Volete infine sapere se i giochi di GTA Trilogy saranno in vendita anche singolarmente?