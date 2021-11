Grand Theft Auto Trilogy: i trucchi per cambiare le condizioni meteo

Mentre Grove Street Games è al lavoro su una patch correttiva per GTA Trilogy, i giocatori della raccolta firmata Rockstar Games stanno riscontrando diversi problemi tecnici, tra i quali la resa su schermo delle condizioni climatiche, troppo invadenti in caso di piogge temporalesche. Ecco come cambiare il meteo.

I tre classici della Definitive Edition offrono vari trucchi relativi al clima, indispensabili per evitare disavventure come quelle del Tweet che trovate in calce all’articolo. Prima di elencare queste soluzioni suddivise per piattaforma, ricordiamo che utilizzarle compromette la possibilità di guadagnare Trofei e Achievement in GTA III, Vice City e San Andreas.

Codici meteo GTA Trilogy PC

GTA 3

Meteo sereno: SKINCANCERFORME

Meteo nebbioso: PEASOUP

Meteo nuvoloso: ILIKESCOTLAND

Meteo piovoso: ILOVESCOTLAND

GTA Vice City

Meteo sereno: ALOVELYDAY

Meteo piovoso: CATSANDDOGS

Meteo nebbioso: CANTSEEATHING

Meteo nuvoloso: APLEASANTDAY

GTA San Andreas

Meteo soleggiato: ICIKPYH

Meteo sereno: MGHXYRM

Meteo nebbioso: CFVFGMJ

Meteo nuvoloso: ALNSFMZO

Meteo piovoso: AUIFRVQS

Trucchi meteo GTA Trilogy PlayStation

GTA 3

Meteo sereno: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Triangolo

Meteo nebbioso: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X

Meteo nuvoloso: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Quadrato

Meteo piovoso: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Cerchio

GTA Vice City

Meteo sereno: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangolo

Meteo nebbioso: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

Meteo nuvoloso: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Quadrato

Meteo piovoso: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Cerchio

GTA San Andreas

Meteo soleggiato: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Giù

Meteo sereno: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Quadrato

Meteo nebbioso: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

Meteo nuvoloso: L2, Giù, Giù, Sinistra, Quadrato, Sinistra, R2, Quadrato, X, R1, L1, L1

Meteo piovoso: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Cerchio

Trucchi meteo GTA Trilogy Xbox

GTA 3

Meteo sereno: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y

Meteo nebbioso: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A

Meteo nuvoloso: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X

Meteo piovoso: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B

GTA Vice City

Meteo sereno: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

Meteo nebbioso: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A

Meteo nuvoloso: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Meteo piovoso: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B

GTA San Andreas

Meteo soleggiato: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Giù

Meteo sereno: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Meteo nebbioso: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A

Meteo nuvoloso: LT, Giù, Giù, Sinistra, X, Sinistra, RT, X, A, RB, LB, LB

Meteo piovoso: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B

Trucchi meteo GTA Trilogy (Nintendo Switch)

GTA 3

Meteo sereno: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, X

Meteo nebbioso: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, B

Meteo nuvoloso: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, Y

Meteo piovoso: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, A

GTA Vice City

Meteo sereno: ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, X

Meteo nebbioso: ZR, B, L , L, ZL, ZL, ZL, B

Meteo nuvoloso: ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Y

Meteo piovoso: ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, A

GTA San Andreas

Meteo soleggiato: ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Giù

Meteo sereno: ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Y

Meteo nebbioso: ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, B

Meteo nuvoloso: ZL, Giù, Giù, Sinistra, Y, Sinistra, ZR, Y, B, R, L, L

Meteo piovoso: ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, A

Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la nostra guida di GTA Trilogy The Definitive Edition, utile per chi vuole una panoramica sul gioco e su alcuni aspetti che lo compongono: opzioni grafiche, mira, altri trucchi e polizia.