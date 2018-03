Grand Theft Auto V: Premium Edition esiste e verrà pubblicato ad aprile, secondo Kotaku

I rumor sull'esistenza di Grand Theft Auto V: Premium Edition stanno circolando da diverso tempo ormai, ma non sono ancora stati confermati in via ufficiale.

I membri della redazione di Kotaku.co.uk, tuttavia, paiono davvero sicuri della sua esistenza, poiché sarebbe stata confermata da una loro fonte ritenuta affidabile. A quanto pare, quest'edizione era inizialmente prevista per il 23 marzo, ma poi è stata posticipata da Rockstar Games.

Grand Theft Auto V: Premium Edition comprenderà il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi, le espansioni e gli aggiornamenti pubblicati in questi ultimi quattro anni. Conterrà, inoltre, il Criminal Enterprise Starter Pack, pubblicato per la prima volta a dicembre, che fornisce ai giocatori tutti i contenuti riportati di seguito, per un valore complessivo di oltre 10 milioni di dollari.

Proprietà : Maze Bank West Executive Office, Paleto Forest Gunrunning Bunker, Senora Desert Counterfeit Cash Factory, Great Chaparral Biker Clubhouse, 1561 San Vitas Street Apartment, 1337 Exceptionalists Way 10 Car Garage

: Maze Bank West Executive Office, Paleto Forest Gunrunning Bunker, Senora Desert Counterfeit Cash Factory, Great Chaparral Biker Clubhouse, 1561 San Vitas Street Apartment, 1337 Exceptionalists Way 10 Car Garage Veicoli : Dune FAV, Maibatsu Frogger, Enus Windsor, Obey Omnis, Coquette Classic, Turismo R, Pegassi Vortex, Huntley S, Western Zombie Chopper, Banshee

: Dune FAV, Maibatsu Frogger, Enus Windsor, Obey Omnis, Coquette Classic, Turismo R, Pegassi Vortex, Huntley S, Western Zombie Chopper, Banshee Armi, vestiti e tatuaggi: Compact Grenade Launcher, Marksman Rifle, Compact Rifle, Stunt Race & Import / Export Outfits, Biker Tattoos

Rockstar Games non ha ancora confermato nulla di tutto ciò, pertanto restiamo in attesa di un comunicato ufficiale.