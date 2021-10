Grand Theft Auto V Premium Edition: ora in offerta a soli 19,99 Euro

Non servono presentazioni per Grand Theft Auto V, un gioco che ha ottenuto un successo incredibile, acclamato da critica e pubblico, uscito nel lontano 2013 e pubblicato in molte edizioni. Quest'oggi su Amazon la Premium Edition è in offerta all'incredibile prezzo di 19,99 euro in edizione PS4 o 22,99 euro in versione Xbox.

Di seguito i link alle offerte:

L'edizione in offerta oltre all'esperienza completa di Grand Theft Auto V ci regala moltissimi contenuti bonus, vediamoli assieme:

Diverse missioni secondarie aggiuntive, come The Cayo Perico Heist, il Casinò e Resort Diamond, il Colpo al Casinò Diamond, Traffico d'armi e molto altro

il Criminal Enterprise Starter Pack, che offre molti vantaggi in Grand Theft Auto Online, con un bonus da 1.000.000 di GTA$ da spendere liberamente all'interno del gioco e contenuti per un valore di oltre 10.000.000 di GTA$, come per esempio il Lanciagranate compatto, il Fucile da tiratore e il Fucile compatto, oltre a completi racing, tatuaggi da motociclista, una serie di proprietà, tra cui un garage da 10 posti in cui custodire le proprie auto

Se non avete ancora provato il gioco, a questo prezzo non potete assolutamente lasciarvi scappare l'edizione fisica che vi permetterà di godere dell'esperienza completa del capolavoro di Rockstar Games.