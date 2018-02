Grand Theft Auto V ha superato le 90 milioni di copie distribuite

Durante l'ultima conferenza con gli investitori,è tornata a parlare dei risultati di Grand Theft Auto V , annunciando che il quinto capitolo della saga free roaming è riuscito a superare le 90 milioni di copie distribuite.

Un traguardo maturato negli anni, a partire da quando il gioco è uscito su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2013, per poi arrivare in seguito anche su PlayStation 4, Xbox One e PC, piattaforme dove GTA V non ha mai smesso di attirare nuovi giocatori.

Il publisher ha inoltre rivelato che il 2017 è stato il miglior anno in assoluto per GTA Online, con un mese di dicembre a dir poco "epico" in cui si è registrato il numero di utenti attivi più alto di sempre. Del resto, come vi abbiamo già segnalato in una notizia precedente, GTA V è stato il gioco più remunerativo dell'anno scorso anche grazie agli incassi generati dalla modalità Online, componente che Rockstar intende supportare ancora a lungo (a tal proposito, proprio oggi è partita la nuova Settimana Bellicosa).

