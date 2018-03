Grand Theft Auto VI: il personaggio principale sarà una donna?

Nella giornata di ieri abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni interessanti rumor su, il prossimo capitolo (non ancora annunciato) di una delle serie di maggior successo di tutti i tempi.

Secondo quanto riferito, il titolo è in sviluppo già da diverso tempo, sarebbe previsto per il 2022 e dovrebbe essere ambientato a Vice City e in Sud America. Rockstar Games, prevedibilmente, non ha ancora confermato (né smentito) nulla in via ufficiale. Come se non bastasse, nel frattempo ha cominciato a fare il giro del web anche un altro rumor: a quanto pare, per la prima volta nella serie, la protagonista principale potrebbe essere una donna.

Come le altre, anche quest'ultima notizia va presa necessariamente con le pinze. In ogni caso, si tratterebbe di una svolta molto importante. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe impersonare una donna nella prossima avventura a sfondo criminale di Grand Theft Auto? Il quinto capitolo della serie, intanto, continua a vendere un numero impressionante di copie. Nel solo 2017 ne ha piazzate ben 15 milioni!