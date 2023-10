Grand Theft Auto, WSJ lancia lo scoop: Netflix Games sta sviluppando un nuovo GTA?

Mentre la community continua a sperare nell'annuncio di GTA 6 a ottobre, dalle pagine del Wall Street Journal rimbalza un'anticipazione davvero sorprendente: stando alla redazione dello storico quotidiano newyorkese, Netflix Games si occuperà dello sviluppo di un nuovo GTA!

Sulla scorta delle indiscrezioni raccolte e condivide dalle 'gole profonde' della redazione di WSJ apprendiamo infatti che la divisione videoludica di Netflix avrebbe stretto un accordo con Take-Two per la realizzazione, appunto, di un videogioco di Grand Theft Auto su licenza ufficiale.

Gli insider del Wall Street Journal, ad ogni modo, non entrano nel merito delle tempistiche di commercializzazione o tantomeno della tipologia di gameplay promessa dal rumoreggiato GTA di Netflix Games, anche se tutto lascia presagire lo sviluppo di un'esperienza interattiva originale o, comunque, distante dall'approccio adottato da Rockstar per dare forma ai capitoli maggiori della saga di Grand Theft Auto.

In attesa di ulteriori chiarimenti dalle parti interessate da questo importante leak, vi invitiamo a farci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo ipotetico videogioco di GTA sviluppato da Netflix e, già che ci siamo, vi ricordiamo che a ottobre la lineup di Netflix Games cresce con Dead Cells e altri videogiochi disponibili per tutti gli iscritti al servizio in abbonamento.