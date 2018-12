Grande successo per il Gamer Village Tour 2018, nuova stagione al via a gennaio

Si è concluso ufficialmente il Tour Nazionale 2018 del Gamer Village, il più grande festival itinerante di videogames, che ha portato i titoli più giocati dell’anno in tutta la nostra penisola, con un totale di 25 tappe realizzate da nord a sud.

Tantissimi i videogames che si sono alternati da tappa a tappa all’interno del "village", da Mario Kart 8 Deluxe a Street Fighter V, da FIFA19 a Formula1 2018, da DragonBall Fighter Z a Super Mario Party, e ancora NBA 2K19, Rainbow Six Siege, Laser League e le migliori experience per PlayStationVR, titoli che hanno fatto giocare circa 400 gamer a tappa.

La partecipazione totalmente gratuita alla manifestazione e i tanti tornei organizzati ad ogni tappa, hanno coinvolto giocatori di tutte le età, soddisfacendo gli appassionati di qualunque genere. La stagione 2018 ha registrato più di 10.000 videogiocatori iscritti generando un’affluenza complessiva di circa 20.000 presenze totali tra giocatori, accompagnatori e curiosi.

Appena archiviata la strepitosa stagione 2018, lo staff del Gamer Village è già al lavoro sul tour 2019 che punta a raddoppiare il numero di presenze e ad aumentare il numero di tappe, cercando di accontentare il maggior numero di videogiocatori presenti nel nostro Paese. Come per la stagione appena conclusasi, l’area gaming sarà sempre aggiornata con i migliori videogames di ultima uscita e sarà caratterizzata da tornei, gioco libero, anteprime, coaching e ospitate di famosi youtuber e streamer del panorama nazionale.

La prima tappa del 2019 è già fissata, il nuovo tour partirà il 5-6 gennaio da Roma per poi proseguire il suo cammino in lungo e in largo per tutto lo stivale. Come sempre, noi del team di Everyeye vi terremo aggiornati su tutti gli appuntamenti in programma, indicandovi date, città e location di ogni tappa.

Per il resto… anteprime, foto e curiosità, vi invitiamo a seguire le pagine social ufficiali su Instagram e Facebook. Preparatevi a un 2019 ricco di eventi gaming targati Gamer Village!