Grandi giochi PS5 in offerta: prezzi super, ai minimi storici

Vi è venuta voglia di accrescere la vostra collezione di videogiochi per PlayStation 5? Siete fortunati, perché su Amazon.it sono disponibili numerosi titoli in offerta, alcuni dei quali hanno appena raggiunto il minimo storico.

Hogwarts Legacy

ACQUISTA AL MINIMO STORICOIl gioco più venduto e chiacchierato del 2023 ha appena raggiunto il minimo storico su Amazon diventando imperdibile anche per tutti coloro che fino ad ora se lo sono lasciati sfuggire. Se siete fan del mondo magico di Harry Potter non potete assolutamente non aggiungere Hogwarts Legacy alla vostra collezione.

Mortal Kombat 1

COMPRA IN SCONTOGli amanti dei picchiaduro troveranno pane per i loro denti in Mortal Kombat 1, che ha dato il via ad un nuovo corso per la saga senza lesinare sulla qualità. Giunto sul mercato da pochi mesi, è già calato a 37 euro.

Alone in the Dark

VAI SUBITO ALL'OFFERTAUscito da meno di un mese, il remake di Alone in the Dark si trova già in offerta. Si tratta di un buon survival horror capace di tenere gli appassionati del genere incollati allo schermo per tutta la durata dell'avventura.

Final Fantasy 7 Rebirth

VAI SUBITO ALL'OFFERTAIl prezzo dell'esclusiva PlayStation 5 più bramata di questa prima metà dell'anno è già calato di qualche euro. Final Fantasy 7 Rebirth si è rivelato un seguito eccellente e il perfetto trampolino di lancio verso la conclusione della trilogia remake di Final Fantasy 7.

Prince of Persia: The Lost Crown

PREZZO IN OFFERTAIl principe ha cambiato faccia e nome riacquistando lo smalto di un tempo e ricordando a tutti chi comanda. Prince of Persia: The Lost Crown è uno dei migliori metroidvania sulla piazza e, complice la ricchezza dei contenuti, saprà regalarvi tante soddisfazioni a meno di 30 euro.

Payday 3 Day One Edition

VAI SUBITO ALL'OFFERTAPerfetto per chi ama giocare online, Payday 3 vi permette di partecipare a delle spettacolari rapine (con annesse sparatorie) in compagnia dei vostri amici o di altri utenti in giro per il mondo. Ad appena 20 euro è un'occasione imperdibile.

Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. Prova gratuitamente tutti i servizi Prime come le spedizioni gratuite, film e serie TV su Prime Video e i giochi gratis del servizio Prime Gaming.

Nintendo Switch Sports - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti oggi su