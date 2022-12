Grandi novità in casa G2 Esports: da League of Legends a partnership con Lenovo

In queste giornate di fine dicembre i G2 Esports hanno molte novità legate alle partnership commerciali e sportive: dopo l'arrivo di Hans Sama e Mikyx nel roster di League of Legends, l’organizzazione berlinese rivela dettagli legati in particolar modo a Lenovo.

L’azienda asiatica rinnova anche per la prossima stagione competitiva la partnership con la società berlinese, supportando sempre più squadre in un numero ancora più elevato di titoli esport, tra cui League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Valorant Female, Rainbow 6 Siege, Rocket League, Apex Legends e SimRacing.

Nello specifico, Lenovo anche per il 2023 sarà official sponsor desktop e laptop di G2 Esports grazie al brand Lenovo Legion: tutte le squadre dei G2 Esports competeranno nei massimi tornei internazionali su computer del marchio da gaming, potenziati dalla migliore attrezzatura targata AMD. Nel prossimo anno prenderà vita anche la partnership con G2 Hel, la nuova squadra femminile di League of Legends di G2 Esports composta da Eve "Colomblbl" Monvoisin, Maya "Caltys" Henckel, Alena "TIFA" Mauer, Agnė "Karina" Ivaškevičiūtė e Olivia "Lizia" Calistus.

La compagine europea, guidata da coach Quaye e manager Tibalt, si è già aggiudicata il torneo Rising Stars 2022 di Laeague of Legends organizzato lo scorso novembre, battendo in finale la squadra italo-europea QLASH Midnight. G2 Hel è dunque solo una delle ultime squadre pronte a promuovere maggiore diversità e inclusione per le donne all'interno della scena esport internazionale, forte di sponsor importanti pronti a supportarle soprattutto sul fronte tecnico per offrire le migliori performance e, naturalmente, uno spettacolo competitivo indimenticabile per tutti gli appassionati.

Parlando sempre di League of Legends, rammentiamo che il nuovo EMEA Championship inizierà il 21 gennaio.