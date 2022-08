Grandi novità per Yu-Gi-Oh! Master Duel: arrivano i Match Casuali e la Coppa del Duellante

Il piano di supporto post-lancio di Yu-Gi-Oh! Master Duel prosegue spedito con il nuovo Major Update disponibile da oggi, 9 agosto, su PC, console e sistemi mobile iOS e Android.

L'aggiornamento agostano del gioco di carte collezionabili di Konami include un nuovo Gate e un Selection Pack per la modalità singleplayer, oltre al nuovo evento multiplayer Coppa del Duellante e tantissime altre aggiunte, migliorie e ottimizzazioni.

Partiamo allora dalla Coppa del Duellante, un evento in due fasi che promette di farci ottenere numerose ricompense: nella prima fase i giocatori devono vincere dei Duelli per incrementare il proprio Livello e sbloccare bonus. Chi raggiungerà i livelli più elevati potrà qualificarsi alla seconda fase che avrà inizio il 18 agosto, nel corso della quale si potranno guadagnare punti e ricompense in funzione del proprio piazzamento nella classifica della Coppa del Duellante.

L'altra grande novità del Major Update di Yu-Gi-Oh! Master Duel è rappresentata dalla modalità Match Casuale, un'attività che consente ai Duellanti di sfidarsi liberamente con giocatori di tutto il mondo senza che l'esito delle battaglie influisca sul rango o sul livello. Tra le ulteriori novità dell'aggiornamento, citiamo infine le animazioni per l'attivazione delle carte, l'aggiunta di opzioni inedite per visualizzare le animazioni dei Duelli, un aggiornamento dell'interfaccia utente e Raid Invincibile, un Selection Pack incentrato sui mostri Scarasoldato Scout Buggy.