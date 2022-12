Grandia compie 25 anni, GungoHo anticipa grandi festeggiamenti: novità in arrivo?

È tempo di festeggiamenti per Grandia, serie ruolistica creata da Game Arts che oggi 18 dicembre 2022 compie ben venticinque anni. Un evento importantissimo che GungHo Online, compagnia che adesso ne detiene i diritti, intende festeggiare in grande stile.

Sono già passati venticinque anni da quel 18 dicembre 1997, giorno in cui il primo episodio della serie Grandia è approdato in Giappone su SEGA Saturn. Da quel momento in poi il gioco di ruolo ci ha messo quasi tre anni per arrivare dalle nostre parti, dal momento che la pubblicazione della versione PlayStation è avvenuta il 31 marzo 2000. Dal capostipite sono scaturiti vari seguiti (Grandia II del 2000 e Grandia III del 2005), diversi spin-off (Grandia Parallel Trippers del 2000 e Grandia Xtreme del 2002) e Grandia Online (un MMORPG di scarso successo attivo dal 2009 al 2012). In tempi ben più recenti, nel 2019 per l'esattezza, è stata pubblicata la Grandia HD Collection su Nintendo Switch e PC, una raccolta comprendente i primi due capitoli rimasterizzati.

Ebbene, presto potrebbero giungere altre novità, dal momento che GungHo Online sta preparando dei "festeggiamenti emozionanti" per la serie, che faranno felici sia i vecchi che i nuovi giocatori, inclusi coloro che per ragioni anagrafiche non hanno avuto l'opportunità di seguire il franchise durante gli anni dei suoi fasti.

"Saluti, avventurieri. Grandia compie 25 anni, ci credete? Abbiamo pianificato dei festeggiamenti emozionanti per i fan di Grandia, vecchi e nuovi, restate sintonizzati", hanno scritto i responsabili di GungHo accanto ad un artwork realizzato appositamente per il 25° anniversario della serie. Quali celebrazioni possiamo aspettarci? Che stia per arrivare un nuovo capitolo o un rifacimento dei precedenti? Lo scopriremo molto presto. Intanto, raccontateci i vostri ricordi più belli legati a Grandia.