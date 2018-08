Grandia + Grandia II HD Remaster annunciati per Switch; Grandia HD Remaster arriva su PC

GungHo Online Entertainment America ha annunciato nella giornata di oggi che Grandia + Grandia II HD Remaster arriveranno su Nintendo Switch durante la prossima stagione invernale.

I due JRPG rimasterizzati in alta definizione saranno presenti in formato giocabile al PAX West 2018 che si terrà dal 31 agosto al 3 settembre. In aggiunta, la compagnia ha confermato l'arrivo di Grandia HD Remaster su PC, che andrà quindi ad affiancare su Steam il già presente Grandia II Anniversary Edition.

Il primo episodio di Grandia vi porterà a vivere le avventure di Justin, mentre il secondo capitolo della serie ruolistica narrerà le vicende di Ryudo, mercenario della GeoHound. Entrambi i giochi comprendono "composizioni iconiche, doppiaggio stellare, e complessi sistemi di combattimento". In calce alla notizia potete intanto dare un'occhiata ad una galleria di screenshot.